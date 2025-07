Tour de France 2025 | nello scontro diretto vince ancora Tim Merlier Secondo posto in volata per Jonathan Milan

Non è arrivata la doppietta da sogno per Jonathan Milan al Tour de France. Ancora una volta nello scontro diretto esce sconfitto contro Tim Merlier: il campione d’Europa si impone nella nona tappa della Grande Boucle con arrivo a Châteauroux. Il belga della Soudal-QuickStep trova la vittoria numero tre in carriera sulle strade francesi, la seconda di questo 2025. Pronti, via e subito un attacco a sorpresa. Sono andati in fuga in due: una coppia della Alpecin-Deceuninck con Jonas Rickaert e l’ex campione del mondo e maglia gialla Mathieu van der Poel. Per loro vantaggio massimo che ha superato i 4?, con la sola Lidl-Trek costretta a dettare il passo nei primi 100 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025: nello scontro diretto vince ancora Tim Merlier. Secondo posto in volata per Jonathan Milan

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Percorso e favoriti settima tappa Tour de France 2025, Saint Malo - Mûr de Bretagne: orari, GPM e dove vederla in tv. Scontro tra i big nel finale? - Dopo la fuga vincente di Ben Healy e il ritorno in giallo di Mathieu van der Po ... Come scrive eurosport.it

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2025, CLASSIFICA/ Tadej Pogacar ha vinto la 7^ tappa, è maglia gialla! (11 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi venerdì 11 luglio: Tadej Pogacar vincitore 7^ tappa Saint Malo- Segnala ilsussidiario.net