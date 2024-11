Thesocialpost.it - Passeggiano con un kebab e due birre in mano: multati, la cifra folle

Una multa da 200 euro per aver violato il regolamento che vieta di camminare con bevande in contenitori di vetro o metallo nelle ore notturne, ha lasciato senza parole due cittadini genovesi. La vicenda è accaduta nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre nel centro storico di Genova, e ha suscitato una reazione ironica e indignata da parte dei protagonisti, Laura e Massimo.La sanzione: une duecostano 200 euroLaura C., protagonista del fatto, ha raccontato l’incidente su una piattaforma di crowdfunding, Gofundme, dove ha avviato una petizione per raccogliere i fondi necessari a coprire la sanzione. La multa è stata emessa per la violazione dell’articolo 27 del regolamento di polizia urbana, che proibisce di camminare con bevande in contenitori di vetro o metallo dalle 22:00 alle 06:00.