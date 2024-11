Superguidatv.it - Noi e… 2024 serata Unicef con Mara Venier: ospiti e quando in tv

Anche per quest’anno torna l’appuntamento con ‘Noi e.’ condotto da. L’evento, che unisce solidarietà e spettacolo, vedrà la presenza di moltiuniti per un fine comune: aiutare i più deboli e i bambini di tutto il mondo. Vediamo insiemeandrà in onda in tv.Noi e. condotto dain tvOgni anno il 20 novembre l’celebra il World Children’s Day: una giornata di azione globale per diffondere la consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. fatta dai bambini per i bambini. Ed è proprio in questa giornata particolare che la Rai ha deciso di mandare in onda ‘Noi e.’. L’evento di solidarietà sarà tramesso mercoledì 20 novembre, alle ore 21.30, in primasu Rai1.In diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma,condurrà lache vedrà la presenza di moltidel mondo dello spettacolo, ambasciatori, testimonial e rappresentanti dell’agenzia delle Nazioni Unite.