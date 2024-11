Lapresse.it - Migranti, Mattarella: “L’integrazione è un potente fattore di sicurezza”

Il presidente della Repubblica, Sergio, è intervenuto all’assemblea nazionale di Confesercenti a Roma. Nel suo discorso il capo dello Stato ha sottolineato l’importanza per il tessuto commerciale nazionale delle aziende guidate da cittadini immigrati, sottolineando comesia unimportante anche per ladel Paese contro le illegalità. “Il rilancio dell’economia passa dalla consapevolezza del ruolo di ciascun singolo attore del tessuto produttivo. In questo ambito, sta crescendo anche la presenza di aziende guidate da cittadini immigrati. Dal commercio giunge pertanto anche un impulso aldi. Interesse del commercio – interesse vitale – è contrastare sempre l’illegalità: dalle contraffazioni e dalle forme di commercio abusive fino alle infiltrazioni criminali”, ha detto