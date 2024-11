Movieplayer.it - Madonna sta scrivendo e dirigendo un biopic su sé stessa, ma Hollywood non è interessata

Leggi su Movieplayer.it

Sembra che non sarà facile pertrovare i finanziamenti per ilsu séche vorrebbe dirigere.si è imbarcata due volte nel ruolo di regista, con W.E. - Edward e Wallis e con Sacro e profano, ma questo non sembra essere bastato alla pop star che ora è alla ricerca di finanziamenti per scrivere e dirigere un costososu sé. La cantante avrebbe dovuto dirigere il suo terzo film, basato sulla storia della sua vita, con Julia Garner nel ruolo di protagonista. Il progetto è stato inizialmente abbandonato. Non sono state fornite motivazioni. Tuttavia, sembra chenon si sia arresa e abbia sfogato le sue frustrazioni su Instagram.: suo figlio David .