Oasport.it - LIVE Nadal-Van de Zandschulp 1-0, Spagna-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: tiene la battuta l’iberico nel 1° gioco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Doppio fallo (2°)! Attenzione.Vamos dal pubblico all’errore sulla prima dell’olandese.40-15 Doppio fallo (1°).40-0 Prima vincente.30-0 Di un nulla larga l’accelerazione lungoriga vincente di dritto del campione, si stampa sulla riga!15-0 Servizio slice e contropiede fulminante di Van de.1-0 Servizio e smash a rimbalzo, pandemonio a Malaga!40-30 In rete il passante di rovescio, abbastanza comodo, di Van de. Esulta alla sua maniera.30-30 Gran rovescio lungoriga del.15-30 In rete il passante di dritto di.15-15 Sbaglia stavolta l’accelerazione di dritto VdZ.0-15 Beh, risponde alla grande di rovescio Botic, e gioca una volèe solida al terzo colpo. Bravo.La leggenda al servizio, si parte!Rafaelcrying during the national anthem.