I feudi del territorio aretino durante l’età moderna | la conferenza

Nuovo appuntamento oggi con il ciclo di conferenze suidel, organizzato dalla Società storica con il patrocinio del Comune di Arezzo. Alle ore 17,30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, Ilaria Marcelli parla della contea e poi marchesato di Monte San Savino. Curato da Luca Berti, il ciclo si propone di indagare struttura, rilevanza e consistenza dell’istituto feudale nella Toscana, e in particolare nel, fino al termine del Settecento, prima con i Medici, poi con gli Asburgo-Lorena subentrati nel 1737 nel governo del granducato. La storia di Monte San Savino si intreccia con quella di molti attori del panorama toscano e non solo del XVI-XVII secolo. Ed è proprio da questo punto di vista ‘largo’, che è necessario guardare anche alle vicende di unche sarebbe facile definire ‘marginale’ come appunto quello di Monte San Savino.