Furti in una pizzeria e una tabaccheria del centro di Bologna, tre arresti

, 19 novembre 2024 – Tre uomini arrestati questa notte dalla polizia per due spaccate in. Erano circa le 4 quando gli agenti del Commissariato Due Torri San Francesco e delle Volanti della Questura sono intervenuti in via Milazzo 11/A, in una, a seguito di una segnalazione arrivata dal proprietario dell’attività che riferiva di vedere, tramite le telecamere, un uomo all’interno intento a frugare nel registratore di cassa e nel frigo dell’attività, dopo aver forzato la porta d’ingresso. Il proprietario, in stretto contatto con i poliziotti, riferiva di essersi recato sul posto insieme al fratello e di vedere altri due soggetti all’esterno del locale che facevano da palo e che poi si allontanavano verso i Giardini Fava. Subito le Volanti si organizzavano al fine di bloccare eventuali vie di fuga dei tre, posizionandosi una in via Boldrini e l’altra all’esterno dei giardini Fava dove i presunti ladruncoli si dirigevano.