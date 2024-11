Imiglioridififa.com - FC 25, la nuova Patch nerfa il Tiro Potente? Ecco cosa cambia con la Title Update 5

Laper EA SPORTS FC 25 è ora disponibile, con una serie di modifiche e miglioramenti che vanno a toccare diversi aspetti del gioco, tra cui il gameplay, Ultimate Team, la modalità carriera, e molto altro. Di seguito troverai tutti i dettagli suimenti apportati. Tra le novità più interessanti c’è il potenziamento dei portieri soprattutto nella parata del. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!GameplayModificato il seguente punto:I cross ora possono lanciare la palla moderatamente più lontano rispetto al destinatario.Affrontati i seguenti problemi:La linea difensiva poteva retrocedere più di quanto previsto quando la squadra in attacco controllava la palla nella metà campo avversaria.I centrocampisti centrali e difensivi potevano arretrare troppo profondamente quando la squadra in attacco entrava nella metà campo avversaria.