Tg24.sky.it - Ercolano, esplode deposito di fuochi d'artificio: 3 morti. Era il primo giorno di lavoro

Leggi su Tg24.sky.it

Prima un forte boato avvertito in diversi comuni alle falde del Vesuvio. Poi una colonna di fumo visibile anche a distanza. E dopo pochi minuti le sirene delle ambulanze a squarciare la quiete di un'area agricola a cavallo trae San Giorgio a Cremano. Ad andare in fumo unabusivo messo in piedi per confezionared'in vista delle feste di Capodanno. Il bilancio finale parla di tre, tutti giovani: si tratta di Samuel Tafciu, 18 anni, e le sorelle gemelle Aurora e Sara Esposito, 26 anni.. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio.