Coppa Davis 2024 | Rafael Nadal si arrende a Van de Zandschulp Spagna sotto con l’Olanda

sia Botic Van dein due set nel quale è emersa la differenza di condizione e di brillantezza atletica e per la leggenda maiorchina potrebbe davvero essere arrivato l’ultimo match della carriera. Non lo sapremo subito, visto che c’è Alcaraz contro Griekspoor per evitare il tracollo dellanei quarti di finale delle Finals di, quindi eventualmente il doppio in cui potrebbe trovare spazio lo stesso già 22 volte vincitore di uno Slam, e comunque in caso di semifinalepotrebbe essere nuovamente schierato. A ogni modo, contro il numero 80 al mondo olandese arriva un ko per 6-4 6-4 che fa male, soltanto a tratti si è visto qualcosa del Rafa migliore, per il resto il gioco è stato in mano a Van deche ha così regalato il primo punto alsullaa Malaga.