Digital-news.it - Continua a crescere GialappaShow, nuovo record stagionale su TV8 e Sky

Leggi su Digital-news.it

Ile ieri sera ha segnato un. Il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, condotto da Mago Forest, che è stato affiancato da Noemi, ha registrato complessivamente – su TV8 e Sky Uno/+1 e on demand – 1 milione e 500 mila spettatori medi. Nel dettaglio, il solo primo passaggio su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha raggiunto 1 milione e 148 mila spettatori medi con uno share del 6,72%, il dato più alto di sempre. TV8 da sola ha totalizzato 987.785 spettatori medi con uno share del 5,8%. Durante la serata, l'hashtag ufficiale #è stato in tendenza costante, segno del grande coinvolgimento del pubblico.La puntata ha visto come anteprima Jake La Furia al citofono con Miriam, alias Brenda Lodigiani, dando il via a una serata ricca di sorprese.