Betoniera si porta via il balcone di una casa

Avrebbe percorso una via stretta, via Spagnoli, quando per cause tutte da accertare, al volante della suaavrebbe centrato in pieno ildi un’abitazione privata. Non è chiaro il motivo, né tanto meno se effettivamente si sia accorto dell’urto e delle conseguenze provocate. Quel che appare certo, piuttosto, almeno stando alle prime sommarie ricostruzioni, è che il conducente del mezzo pesante si sarebbe allontanato, pur lasciando evidenti segni del suo passaggio. Ed ovvero: l’inagibilità della terrazza. È quanto accaduto, ieri mattina, nella zona centro sud di Falconara. Un episodio di cronaca i cui contorni restano ancora da decifrare e sul quale, tuttavia, non sono da escludere ulteriori approfondimenti da parte delle autorità preposte. Ad ogni modo la dinamica parrebbe rispondere all’impatto di un grosso camion contro ilaffacciato su via Spagnoli, probabilmente per aver assunto una traiettoria imprudente.