Zon.it - Baronissi: la Sindaca Petta richiede più pattuglie per contrastare furti e vandalismi

Leggi su Zon.it

Ladi, Anna, e l’Assessore alla Sicurezza, Alfonso Farina, hanno richiesto al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri un aumento delle, soprattutto nelle ore notturne, per far fronte all’aumento die atti vandalici. Il 6 novembre, durante un vertice convocato dal Prefetto in Prefettura, si è discusso della necessità di intensificare i controlli in tutta la Valle dell’Irno. La richiesta include il rafforzamento della prevenzione e l’incremento delle risorse umane, dato che le attuali forze sul territorio non sono sufficienti a coprire l’intera area. L’amministrazione comunale ha inoltre previsto il potenziamento del sistema di videosorveglianza e proseguirà la collaborazione con le autorità per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.Segui ZON.