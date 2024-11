Ilrestodelcarlino.it - Alloggi popolari occupati: due denunce

Nuoviabusivamente, stavolta non in centro ma nel quartiere San Giuseppe. All’interno di uno dei due trovati anche pochi grammi di hashish e un bilancino di precisione che lascia pensare ad attività di spaccio. La polizia locale appone i sigilli e gli abusivi si presentano al comando per chiedere i loro effetti personali. Tutto sarebbe partito da alcune segnalazioni che parlavano di via vai neglidi via Granita i quali, teoricamente avrebbero dovuto essere liberi. Alcuni si erano impossessati abusivamente di due abitazioni, utilizzandole poi tranquillamente. L’intervento della polizia locale, insieme al personale dell’Erap, Ente regionalepubblici, ha "posto fine all’occupazione – spiegano dall’amministrazione comunale - riportando i due immobili nella disponibilità dell’Ente per una prossima legittima assegnazione a famiglie regolarmente iscritte in graduatoria".