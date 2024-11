Zonawrestling.net - AEW: Collision fa segnare i suoi migliori numeri da settembre

Ottimi ascolti per lo show del sabato seraGli ultimi dati di ascolto di AEWmostrano un trend positivo per il programma. Sabato sera, lo show ha registrato una media di 356.000 telespettatori su TNT, con un aumento del 7,2% rispetto alla settimana precedente. Si tratta del miglior risultato dal 28.L’episodio ha ottenuto uno share dello 0,11 nel target demografico 18-49 anni, in crescita del 10% rispetto alla puntata precedente. Anche questo dato rappresenta il miglior risultato dal 28. 0,11 è un ottimo numero.Ascolti in crescita rispetto al 2023Nonostante la concorrenza del college football e degli UFC 309 prelims,ha registrato un incremento del 31,9% negli ascolti e del 37,5% nello share 18-49 anni rispetto allo stesso periodo del 2023.