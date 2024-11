Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2024 ore 16:30

DEL 18 NOVEMBREORE 16.20 GINA PANDOLFOBEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA PERMANGONO I RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALLA DIRAMAZIONESUDIN INTERNA SI STA IN FILA PER TRAFFICO DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIAPOI RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINACON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA TOGLIATTIORA LE CONSOLARI TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIADA VIA DEI PRATI FISCALI AL RACCORDO ANULARE, IN USCITAAUTO IN CODA SULLA CASSIA DA VIA DEI PONTI AL RACCORDO, NELLE DUE DIREZIONIUSCIAMO DAPRUDENZA PER UN INCIDENTE CHE SI è VERIFICATO SULL’AURELIA TRA PALIDORO AE MARINA DI SAN NICOLA, CODE IN DIREZIONE LADISPOLIINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA FERROVIA REGIONALEVITERBO LA CIRCONE è RALLENTATA TRA MONTEBELLO E FLAMINIO PER UN PROBLEMA ALLA LINEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONIÈ IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI DI ASTRAL SPADA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral