Tari, Benevento è la dodicesima città più 'costosa' d'Italia: cala la raccolta differenziata

Tempo di lettura: 2 minutiE’ tempo di: cresce il caro rifiuti con una spesa media che quest’anno ha toccato 329 euro, il 2,6% in più dell’anno precedente con punte che sfiorano i 600 euro in alcunedel Sud ed il minimo sotto i 200 in diversi centri del Nord. E’ la fotografia scattata dal Rapporto 2024 dell’Osservatorio Prezzi effe di Cittadinanzattiva che ha interessato laapplicata dai capoluoghi di provincia italiani nel 2024 e preso come riferimento una famiglia di 3 persone in una casa di proprietà di 100 metri quadrati.In dettaglio, Catania risulta il capoluogo di provincia in cui si paga di più: 594 euro annui, senza variazioni sul 2023; Trento invece è quello in cui si paga meno: 183 euro, di poco inferiore rispetto al 2023.Dalla top ten dei capoluoghi più costosi escono(12esima con un risparmio di 1 euro medio rispetto al 2023), Latina, Messina e Salerno; entrano invece Andria, Cagliari, Pistoia e Trapani.