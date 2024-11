Movieplayer.it - Stefano De Martino: "Ad Amici mi montai la testa. Belen? Non mi piace solo quel tipo di donna"

Leggi su Movieplayer.it

In una lunga intervista con il Corriere della Sera,Desi è raccontato, dalle origini a Torre Annunziata fino ad, dall'amore confino al momento magico che sta vivendo in TV. Dice di non voler mai essere il personaggio del momento,De, ma lui un po' lo è diventato, almeno dall'inizio della nuova stagione di Affari Tuoi. Senza contare poi che, per via del matrimonio con, è sempre stato un uomo tanto ammirato quanto chiacchierato, anche quando si teneva piuttosto lontano dalla TV. Ora invece sembra chepiccolo schermo non riesca più a fare a meno di lui: dalla falsa competizione con Amadeus fino all'imitazione del GialappaShow, ormai si parla costantemente di De, che ha svelato qualcosa in più di sè in un'intervista concessa al Corriere .