Shock nel Salento, da giorni con l’influenza muore a soli 17 anni

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo gli episodi deie delle settimane scorse, ènelper una giovanissima che è deceduta improvvisamente. Colpita da un malessere influenzale da alcuni, infatti, una ragazza di 17di Patù è morta improvvisamente questa mattina, lasciando la comunità sconvolta e addolorata. La giovane, a letto con quelli che sembravano comuni sintomi influenzali, non aveva mostrato segnali che potessero far presagire un simile epilogo drammatico della vicenda. Tuttavia, questa mattina, il suo stato di salute è peggiorato rapidamente, spingendo i familiari a chiamare il 118.nel, ulteriori verifiche sul drammaI sanitari sono intervenuti tempestivamente, ma le condizioni della giovane sono apparse subito critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lei non c’è stato nulla da fare.