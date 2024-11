Quotidiano.net - Rigopiano, arriva la docuserie Sky. Pablo Trincia: “È stata una chiamata”

Leggi su Quotidiano.net

Pescara, 18 novembre 2024 -"èuna", raccontaa Pescara, mentre nel Teatro Massimo presenta laSky Original "E poi il silenzio. Il disastro di", che segue il podcast dedicato alla strage, erano le 16.49 del 18 gennaio 2017 quando una valanga ha travolto e cancellato l’hotel sul Gran Sasso. Accanto a lui il vicedirettore vicario di Sky, Omar Schillaci e la coautrice, Debora Campanella. E non è casuale la scelta di Pescara, siamo nel territorio ferito dalla tragedia, c’è il desiderio di documentare, in qualche modo di ‘restituire’. Alle 19 la proiezione dell’anteprima. Un'immagine di Sky Original, 'E poi il silenzio - Il disastro di', laprodotta da Sky Italia, Sky TG24, in collaborazione con Chora Media, 18 novembre 2024.