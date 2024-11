Lapresse.it - Presentata alla Camera la Fondazione Giulia Cecchettin

laCecchetindei Deputati a Roma. “Caro Gino, desidero far sentire la mia personale vicinanza a te esprimendo il mio personale apprezzamento e incoraggio l’impegno dellaper evitare che certi episodi non succedano mai più”. Così il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, in un messaggio inviato in occasione della presentazione della. “Oggi iniziamo daintorno a lei e per lei per quel doveroso riconoscimentomemoria che vuole essere un segnale dell’attenzione che le istituzioni italiane pongono contro la violenza sulle donne. Nessuno di noi può chiamarsi fuori da questa battaglia” ha detto il vicepresidente della, Giorgio Mulè. “Nelle azioni di papà Gino – ha aggiunto Mulè – abbiamo visto come il dolore può diventare forza tangibile per la società.