Tpi.it - Papa Francesco chiede un’indagine per determinare se le azioni di Israele a Gaza costituiscano un “genocidio”

ha chiestoperse lediun “”, scatenando la reazione sdegnata dello Stato ebraico.“A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbe indagare con attenzione perse s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali”, si legge in un brano, anticipato ieri da La Stampa, del nuovo libro-intervista di Hernán Reyes Alcaide a, “La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore” (Edizioni Piemme), che uscirà domani, martedì 19 novembre, in Italia, Spagna e America Latina, e poi in vari altri Paesi, e in cui il pontefice riflette su vari temi come famiglia, istruzione, situazione sociopolitica ed economica del Pianeta, migr, crisi climatica, nuove tecnologie e pace.