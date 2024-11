Feedpress.me - Omicidio Cecchettin, la sorella di Giulia punta il dito: “Uccisa da un ragazzo bianco. E il Governo cosa fa oltre al depliant?”

Leggi su Feedpress.me

alproposto (che già qua non commentiamo) cos'ha fatto in quest’anno il? Perché devono essere sempre le famiglie delle vittime a raccogliere le forze e a creare qualdi buono per il futuro? Dico solo che forse, se invece di fare propaganda alla presentazione della fondazione che porta il nome di una ragazzada un, italiano e 'per bene', si ascoltasse,.