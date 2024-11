Lorenzi | Sinner il più grande punta al Grande Slam

Leggi su Sportface.it

“Il giocatore più forte al mondo ha vinto ancora una volta contro Fritz e lo ha fatto in maniera eccezionale.a Torino è stato impressionante, soprattutto per come è riuscito a gestire i momenti importanti: in questo è il piùdi tutti“. Così l’ex tennista Paolo, intervenuto allata n.741 di “La Politica nel pallone” di Emilio Mancuso su Radio Rai Gr Parlamento. “Il fenomenolo vediamo tutti i giorni nei circoli di tennis, non ci sono campi liberi, lo vediamo con la biglietteria per gli Internazionali di Roma e nell’entusiasmo della gente. Non nascono spesso fenomeni così nello sport, per fortuna lo abbiamo in Italia, è molto giovane e speriamo che questo entusiasmo duri molti anni – ha aggiunto-. Devo fare i complimenti aanche perché credo che essere un personaggio del genere, sempre pronto a fare i complimenti all’avversario e all’arbitro, aiuti il pubblico ad avere più rispetto.