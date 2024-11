Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 6-3, 4-6, 3-4, Italia-Polonia 1-0 BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra stringe i denti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL DOPPIO ERRANI/IN BJK CUP0-15 In rete il rovescio interlocutorio della polacca.4-4 Rovescio lungolinea e diritto vincente a sventaglio di. La lotta continua! Un punto per volta!40-15 Battuta esterna vincente dell’na.30-15 Servizio e diritto di, per fortuna il recupero della polacca è lungo per centimetri.15-15 Esce di un soffio la risposta di rovescio di, che aveva nuovamente aggredito la seconda del.0-15 Lungo il rovescio diin uscita dal servizio.Sin qui 26 vincenti e 23 gratuiti per, 19-15 per.3-4ha toccato tre righe di fila con il diritto. Cosa dire?40-15 Doppio fallo della n.2 del mondo.40-0 Seconda di servizio vincente.30-0 Battuta esterna vincente.