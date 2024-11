Movieplayer.it - Le Déluge, recensione: sovranità e ghigliottine nello splendido film di Gianluca Jodice

Mélanie Laurent e Guillaume Canet protagonisti di un'ottima pellicola che rifiuta il dramma storico, avvicinandosi invece a temi di contemporanea lettura. Al cinema dal 21 novembre. Le- Gli ultimi giorni di Maria Antonietta, meriterebbe molta attenzione. La meriterebbe per la capacità di, che dirige e scrive insieme a Filippo Gravino, di sintetizzare al meglio il cinema dello spazio scenico, in un riverbero narrativo di incredibile attualità (rifacendosi ai dipinti del Settecento). Cento minuti precisi, che tra l'altro vantano come produttore associato pure Paolo Sorrentino, per un legame tra Italia e Francia che punta, decisamente, alla qualità. Più semplicemente, Lemeriterebbe attenzione anche perché, banalmente, è unestremamente cinematografico (presentato a Locarno ma, con tutto il rispetto, avrebbe meritato la Mostra .