Infezioni ospedaliere resistenti Italia maglia nera in Europa | i numeri del Lazio

L’si conferma tra i Paesi europei più colpiti dal fenomeno dellecausate da batteriai farmaci, con un numero di decessi che supera i 12.000 all’anno. Il dato rappresenta un terzo di tutte le morti che avvengono negli ospedalini, ponendo il nostro Paese in cima alla triste classifica europea., i dati inTra il 2022 e il 2023, circa 430.000 pazienti ricoverati inhanno contratto un’infezione durante la degenza, pari all’8,2% del totale, contro una media europea del 6,5%. Il rapporto pubblicato dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e presentato dall’Agenziana del Farmaco (Aifa) in occasione della Giornata europea per la lotta all’antibiotico-resistenza, ha evidenziato come questo problema abbia un impatto devastante sul Sistema sanitario nazionale.