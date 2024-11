Anteprima24.it - Il veleno è sui titoli di coda, l’Avellino mastica amaro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIlnella. Il gol all’89’ di Viviani gelanel derby del “Vigorito” contro il Benevento. Il punto conquistato fa classifica, ma non cancella il rammarico per come è maturato. La squadra guidata da Raffaele Biancolino è scesa in campo con l’atteggiamento giusto, spregiudicata e con la voglia di fare risultato. Lo stesso vale per le streghe di Gaetano Auteri, orfano del baby gioiello Perlingieri che hanno trovato in Lanini (titolare dopo la gara con il Catania, ndr.) l’uomo in più. Senza dimenticare, Viviani finito fuori rosa in estate, diventato l’uomo copertina del derby.Dopo la pretattica e le porte chiuse, Biancolino ha affrontato“all’arma bianca” rilanciando dentro Frascatore, Palmiero e D’Ausilio. Quest’ultimo, dopo i tanti assist ha trovato finalmente il gol.