Sport.quotidiano.net - Il difensore ha un conto in sospeso con la squadra che lo lanciò. Casale, l’ex a caccia di rivincita. Con la Lazio può tornare titolare

E’ tornato in campo a Roma dopo tre settimane vissute da spettatore. E sempre da Roma si augura che la sua avventura in rossoblù possa ripartire: questa volta con il piede giusto. Nicolòprova a programmare il rilancio dopo un inizio di stagione difficile. L’Olimpico è stato il suo campo per quasi due stagioni: quella d’oro, dainamovibile della difesa laziale di Sarri, la seconda meno battuta della serie A, con tanto di secondo posto, annata complessa quella passata, chiusa in panchina e con propositi d’addio, concretizzati a fine estate, quando si è sentito scaricato. Ci ha creduto il Bologna, che si augura di doverlo riscattare: non fosse altro perchéè arrivato in prestito con diritto di riscatto a 7,5 milioni che diventerà obbligo in caso di qualificazione a qualunque competizione europea.