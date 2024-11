Ilveggente.it - Gratta e vinci, occasione persa: ci è rimasto malissimo

Leggi su Ilveggente.it

, non sempre le cose vanno come vorremmo.Non c’è una regola scritta. Non è una norma. Eppure è carino che, talvolta, le persone che hanno vinto alla Lotteria, o che hanno acquistato unvincente, decidano di condividere parte del proprio premio. E non ci riferiamo alle “buste” per parenti ed amici, quanto piuttosto ai pensierini che qualcuno fa nei confronti del tabaccaio e rivenditore che ha messo loro in mano – nel vero senso della parola – un’enorme fortuna.: ci è– Ilveggente.itPiù volte è accaduto in passato che i fortunelli d’Italia siano tornati sui propri passi e abbiano fatto avere, ai titolari delle attività presso le quali si erano serviti, un piccolo riconoscimento in denaro. Non ha avuto la stessa fortuna, invece, Fabrizio Menegon, che è il titolare dell’edicola Cooofebar che si trova a Posmon, in Piazza Verdi.