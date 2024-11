Thesocialpost.it - Ercolano, esplode fabbrica di fuochi d’artificio: due morti e diversi feriti

Tragedia in Italia: una terribile esplosione è stata registrata in unadiillegali di. L’azienda si trova in contrada patacca 94. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, il bilancio sarebbe drammatico: ci sono stati dueaccertati edispersi. Sul posto i carabinieri della tenenza die i Vigili del Fuoco. In corso le operazioni di spegnimento del rogo divampato a seguito del violento boato.Leggi anche: Regionali Emilia Romagna e Umbria, i risultati degli exit pollL’enorme nuvola di fumo bianco è visibile a distanza dichilometri, scene impressionanti quelle a cui stanno assistendo i soccorritori. Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’esplosione, si indaga sulla possibilità di un incidente.