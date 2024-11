Lettera43.it - È morto Charles Dumont, autore di Je ne regrette rien

, compositore francese noto per aver scritto il brano Je ne, èa Parigi all’età di 95 anni. A darne la notizia è stata la compagna Florence con una nota ad Afp. In 60 anni di carriera, ha collaborato con decine di artisti tra cui Dalida, Tino Rossi e Barbra Streisand. Ha legato però il suo nome al capolavoro interpretato e reso celebre da Edith Piaf nel 1960, tre anni prima della scomparsa. «Senza di lei, non avrei mai ottenuto quello che ho fatto né come cantante né come», raccontò in un’intervista del 2015. Per lei scrisse più di 30 canzoni, tra cui Mon Dieu e Les flofons du bal. La sua ultima performance dal vivo risale al 2019 al teatro della Torre Eiffel.Articolo completo: Èdi Je nedal blog Lettera43