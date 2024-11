Movieplayer.it - Dogma 2: Matt Damon e Ben Affleck torneranno nel sequel di Kevin Smith?

Leggi su Movieplayer.it

Neldel cult di fine anni '90 potrebbe tornare anche la coppia di autori di Will Hunting - Genio ribelle. A venticinque anni dal primo film,sta per tornare con ilpiù sacrilego di sempre. Nel corso del suoConfessional domenicale al Vulture Festival, il regista ha rivelato di essere al lavoro ad un seguito del film del 1999, aspettandosi anche il ritorno die Ben. "Alcune persone diranno di non toccarlo perché lo rovinerò" ha esordito"E io sono qui per dirvi: lo farò. Sono felicissimo. Ho trovato un modo per farlo".avrà ufficialmente un seguito che potrebbe sorprendere i fan del primo capitolo di fine anni '90, come ha .