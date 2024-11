Ilgiorno.it - Calolziocorte, danno fuoco a un’auto dove dormivano i senzatetto

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 18 novembre 2024 – Auto in fiamme a. A bruciare è stata una vecchia Volkswagen Golf, posteggiata vicino al centro sportivo. Era abbandonata lì da mesi, semicannibalizzata. Occasionalmente era utilizzata anche come riparo di fortuna da qualche. Da alcune settimane sui social in molti si lamentavano della presenza della macchina e che nessuno l’avesse ancora rimossa. L’incendio è stato appiccato di proposito, forse da qualche teppista o piromane, oppure da qualcuno che ha voluto bruciarla per costringerne la rimozione. Per spegnere le fiamme sono arrivati i vigili deldel comando provinciale di Lecco, che hanno impedito che si propagassero ulteriormente alle piante sotto cui si trovava.