Bassa affluenza in Emilia-Romagna da Prodi a Lepore l’appello | Andate a votare

È allarmein. Il 17 novembre alle 23 si sono recati alle urne il 35,76 per cento degli aventi diritto, con l’astensionismo diventato il tema centrale della due giorni di elezioni. Il candidato del centrosinistra, Michele de Pascale, ha ringraziato per il sostegno ricevuto, ricordando agli elettori che «si puòanche oggi». Il sindaco di Ravenna ha fissato il traguardo minimo al 50 per cento di, definendolo «indispensabile, anche se non particolarmente edificante». Forte preoccupazione espressa anche da Romano, ex premier e figura simbolica della regione: «Siamo partiti che alle urne ci andava il 90 per cento. Adesso dove andremo a finire?». Parole al quale ha fatto eco la segretaria dem Elly Schlein: «Bisogna che tutti vadano alle urne, l’astensionismo colpisce la sinistra».