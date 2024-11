Quotidiano.net - Addio al social di Musk. Vip e utenti in fuga da X. Ora sbarcano su Bluesky

Testate giornalistiche, istituzioni come la Berlinale, vip e aspiranti tali. Per prendere le distanze da Elon, sostenitore e alleato di Donald Trump, continua lada X, considerato il megafono dell’estrema destra. A un estremo Eva Longoria, che per non correre rischi annuncia di volere lasciare addirittura gli Stati Uniti. Dall’altro il comico inglese Ricky Gervais, che invece non ha nessuna intenzione di abbandonare ilanche se si rifiuta di chiamarlo con il suo none ("Sarò sempre un tipo da Twitter") e confessa la delusione dopo essersi affacciato a, il rifugio preferito dei profughi: "Mi sono sentito come un vichingo che entra in un monastero. Un sacco di pianti e tutti a nascondersi". La gara è fra le due piattaforme, che si assomigliano parecchio avendo lo stesso padre (Jack Dorsey, che però lo scorso maggio ha lasciato il cda di), anche se la seconda sta ancora faticando con l’italiano (l’indicazione "impara all’algoritmo" visibile sulla destra della timeline ha fatto fare un salto ai più schizzinosi).