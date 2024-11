Ilgiorno.it - Via libera alla Vigevano-Malpensa, esultanze e timori: “Stravolgerà il nostro territorio”

Esulta il ‘fronte del Sì’ dopo la pubblicazione della sentenza del Tar del Lazio che ha rigettato tutti ricorsi presentati da Comuni, Parco Sud e numerosi cittadini avversirealizzazione della. "Sono chiaramente soddisfatto – ha commentato il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai –. Sono sempre stato fiducioso riguardo all’esito dei ricorsi, ma occorreva logicamente attendere che questo venisse esplicitato dai giudici del Tar”. E già si guarda avanti. “Rimaniamo ora in attesa della sottoscrizione a breve del contratto per l’esecuzione dei lavori per la tratta-Albairate e ci auguriamo tempi contenuti per giungereconclusione dell’iter della Albairate-. Nel frattempo che si dia attuazione al cantiere per la viabilità stradale, la Regione chiederàStato di progettare in modo complessivo il raddoppio della tratta ferroviaria della Milano-Mortara, come da mozione della Lega approvata recentemente in consiglio regionale” ha detto la consigliera regionale Silvia Scurati, vicepresidente della commissione Attività produttive.