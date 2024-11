Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Non c’è pace per il Siena: due infortuni. Boccardi e Zichella sono indisponibili

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è voglia di riscatto in casa. Dopo le sconfitte con Terranuova Traiana e Fulgens Foligno (che ieri, nell’anticipo della 12ma giornata, ha pareggiato 2-2 con il Montevarchi), i bianconeri vogliono tornare a vincere. Alla già lunga lista degli(gli infortunati Tirelli, Di Gianni, Fort, Candido e Di Paola e lo squalificato Ricchi) siaggiunti, all’ultimo tuffo, anche(nella foto) e. L’attaccante si è fermato per un risentimento al polpaccio: ieri mattina, alla rifinitura, ha provato, ma alla fine la decisione è stata quella di non rischiarlo. Stessa cosa per Di Paola. Per il giovane terzino un fastidio muscolare. Mister Magrini, quindi, dovrà fare ancora di necessità virtù. Mancando entrambi i terzini mancini di ruolo, a sinistra della linea difensiva agirà Morosi (2004), con Achy a destra e la coppia centrale, davanti alla porta sorvegliata da Stacchiotti (2006), formata da Biancon e Cavallari.