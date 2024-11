Serie C 2024 2025 | tutto facile per Ternana e Vicenza colpo esterno dell’Entella

Leggi su Sportface.it

Prosegue la quindicesima giornata del campionato di. Nel Girone A vince ancora il Venezia, che ottiene il terzo successo di fila e si porta a quota 34 punti dopo aver sconfitto per 2-0 la Pro Vercelli con le reti di Della Morte e Zonta. Nel Girone B ancora molto bene la, che infligge un pesante 5-0 a una Lucchese in piena crisi. Vittorie nette anche per il Rimini (3-0 al Sestri Levantee) e per la Spal che continua a rialzarsi, trovando la seconda vittoria di fila dopo lo 0-3 sul campo del Legnago. Nel big match d’alta classifica, gran vittoria esterna, che all’89° trova il gol vittoria con Santini sul campo della Torres. 0-0 tra Arezzo e la capollista Pescara, che ora ha siache Entella a 2 punti di distanza. Nel Girone C importante vittoria dell’Altamura in casa contro il Messina per 2-1.