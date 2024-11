Lortica.it - Opocsoro

Eccoci arrivati al 17 novembre, un’altra giornata in cui le stelle non hanno nessuna intenzione di fare complimenti. È un giorno perfetto per smascherare qualche ipocrisia e affrontare certe verità che preferireste ignorare. Se siete pronti a mettervi in discussione (o semplicemente a ridere di voi stessi), tuffatevi in questo oroscopo pungente e senza peli sulla lingua. Ariete(21 marzo – 19 aprile)Ariete, oggi sembri un carro armato senza freni. La tua aggressività ti farà più nemici che amici, ma tu vai avanti come se nulla fosse. Ogni tanto, invece di spingere tutti ai lati della strada, fermati a chiederti se davvero il mondo intero debba adattarsi ai tuoi ritmi forsennati. Toro (20 aprile – 20 maggio)Toro, oggi ti senti superiore a chiunque altro, al punto che sembri quasi accecato dalla tua stessa lentezza.