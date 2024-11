Thesocialpost.it - Olanda-Ungheria sospesa per il malore di Ádám Szalai: attimi di paura e grande commozione

La partita di Nations League traè stata interrotta dopo pochi minuti di gioco a causa di un graveche ha colpito, ex calciatore e collaboratore tecnico del CT Marco Rossi. L’uomo, seduto in panchina, si è improvvisamente accasciato a terra, scatenando momenti di panico sul campo.improvviso e soccorsi immediatiL’episodio è avvenuto all’ottavo minuto, quando le urla provenienti dalla panchina magiara hanno attirato l’attenzione generale. L’arbitro ha subito sospeso la partita per consentire l’intervento dei sanitari, accorsi rapidamente sul terreno di gioco., steso a terra e apparentemente privo di sensi, è stato circondato dai giocatori della nazionale ungherese che hanno fatto scudo, proteggendo la scena dalle telecamere, in una dinamica che ha ricordato il drammatico episodio di Christian Eriksen durante gli Europei.