Oasport.it - LIVE Piacenza-Trento 1-3, Superlega volley in DIRETTA: vittoria pesantissima dei trentini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:40di, che si accoda in scia a Perugia nella classifica della2024/2025. Super prestazione di Michieletto e Rychlicki, ottimo l’apporto di un prezioso Lavia. Preciso Sbertoli e straordinario in difesa Laurenzano.1-3 (18-25, 22-25, 25-22, 22-25). Scappa via la battuta di Maar, finisce qui il big match dell’ottava giornata.22-24 Primo tempo perfetto di Galassi.21-24 Lunghissimo il servizio di Romanò. Tre match point.21-23 Pipe vincente di Mandiraci.20-23 Invasione del muro piacentino, con i padroni di casa che avevano difeso.20-22 Botta tremenda in diagonale di Romanò.19-22 Out il servizio di Mandiraci.19-21 Altro primo tempo vincente di Gueye.18-21 Primo tempo ancora ben giocato sull’asse Sbertoli-Flavio.