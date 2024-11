Oasport.it - LIVE Moto3, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: comincia la gara!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 5/18 Long lap penalty per Lunetta. Si gira lenti al Montmelò. Holgado è leader con un vantaggio di +0.134 rispetto ad Adrian Fernandez, secondo davanti a Munoz, Ortolà, Piqueras ed AlonsoGiro 4/18 Si sta frammentando il gruppo di testa, Alonso al momento sembra perdere quota, ma potrebbe anche essere una strategia.Giro 3/18 Daniel Holgado si prende la leadership della corsa, segue Fernandez, poi Munoz, Ortolà ed Alonso che adesso si mette dietro, probabilmente in attesa di strappare più avanti.Giro 2/18 Ecco la caduta di Stefano Nepa@stefanonepa82 has gone down at T4!The race comes to an early end for the Italian! #SolidarityGP pic.twitter.com/hgjFiBFnkd— MotoGP (@MotoGP) November 17,Giro 2/18 Troppo schiacciato nel gruppone Lunetta, adesso è dodicesimo.