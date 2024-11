Feedpress.me - Il trionfo di Jannik Sinner, la normalità di un extraterrestre

Leggi su Feedpress.me

Lo vidi giocare per la prima volta nel novembre 2019 alle Next Gen di Milano, profittando di una visita a mia figlia. Alla quale dicevo: è del 2001 come te. E lei un po’ si arrabbiava e io dovevo puntualizzare che era solo una battuta e avrei recuperato con un giro da Sephora. Aveva vinto il Challenger di Bergamo e raccolto i primi significativi risultati nel circuito maggiore. Gli diedero una wild.