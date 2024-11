Ilgiorno.it - Il ring dei poeti la comicità e la silent disco

Le sfide traall’ultimo verso, le risate urticanti della stand-up comedy, una miscela di pop e rock nel nome dei diritti e lada ballare in cuffia. Sarà un programma fitto di appuntamenti nella nuova settimana del Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca aprirà le sue porte mercoledì alle 21.30 con una serata dedicata al poetry slam: sul palco saliranno 6 diversi autori di poesia performativa, che sotto la guida di Davide Passoni si confronteranno proponendo e leggendo i loro componimenti, sottoponendosi al giudizio degli spettatori. In apertura la musica r’n’b di Yownes insieme a PJ Neena e le sperimentazioni tra jazz e musica contemporanea dell’Ab Quartet. Ingresso 3 euro con tessera Arci. Si cambierà atmosfere giovedì quando, alla stessa ora, andrà il scena lo “Stand Up Comedyficio“ guidato da Alessio Parenti: ad alternarsi dal vivo saranno Max Samaritani (nella foto), Nicola Campostori e Vincenzo Albano, tutti microfono alla mano e niente filtri, ognuno con monologhi urticanti e battute graffianti, tanta ironia e osservazioni pungenti e sfrontate sulla vita.