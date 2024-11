Ilfattoquotidiano.it - “Il mio ragazzo fa troppi pigiama party con il suo amico di infanzia. Devo preoccuparmi? È forse bisessuale?”: lo sfogo di una fidanzata piena di dubbi

Un caso bizzarro è arrivato alla redazione della rubrica “Dear Jane” del Daily Mail. Una donna angosciata ha scritto una lunga mail per sfogarsi, in preda ailancinanti. Il motivo? Il fidanzato avrebbe una relazione piuttosto stretta e poco “chiara” con il suod’. A insospettire la donna una serie di elementi.Tutto ha inizio ai tempi del college, quello che poi sarebbe diventato il compagno viveva in stanza con il migliore. “Non ho mai avuto modo di conoscere veramente questoperché il mioinsisteva sempre per venire a casa mia – racconta – All’epoca non ci ho pensato, ma ora lo trovo sospetto. Da quando ci siamo trasferiti nello stesso appartamento, il mioorganizza diversia casa del suo, almeno una volta alla settimana.