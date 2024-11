Sport.quotidiano.net - Franco Baresi: “In sedia a rotelle per un virus, mi sono ripreso e ho vinto”

Milano, 17 novembre 2024 – Più che una filosofia, è uno stile di vita: “Puntare sempre in alto. Se ci credi molti sogni si realizzano”. Vale anche una volta appese al chiodo le scarpe con i tacchetti: “Quando smetti di giocare a pallone impari a farlo in tanti ruoli diversi”. Non a casoha intitolato il suo nuovo libro autobiografico Ancora in gioco. Perché l’immarcescibile bandiera del Milan – venti stagioni con la maglia rossonera, sei scudetti vinti, oltre a tre Coppe dei campioni, due intercontinentali, tre Supercoppe europee e quattro italiane – ha ancora voglia di dire la sua. E di farlo da Capitano. “Nella mia carriera mirimesso in gioco tante volte – racconta –, il calcio mi ha insegnato a saper ascoltare e a rialzarsi. I viaggi che ho fatto, a guardare la vita in modo diverso”.