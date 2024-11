Biccy.it - Federica Pellegrini, incomprensioni con Madonia: interviene Lucarelli

Nei giorni scorsi sono circolati dei rumor su Angeloe sul loro rapporto molto formale dietro le quinte di Ballando Con le Stelle. E proprio per queste voci, Selvaggianell’ottava puntata dello show di Milly Carlucci ha fatto una domanda provocatoria alla coppia: “Stasera ti ho vista più leggera e sciolta e questo è molto positivo. Però ho una domanda, l’unica che voglio farvi. Perché non si può far finta che durante la settimana non si sia parlato moltissimo di questa cosa. Ma voi due vi prendete?“.e Angelo, il loro rapporto a Ballando Con le Stelle.La campionessa di nuoto ha subito risposto alla domanda di Selvaggia: “Dopo un po’ di vicissitudini direi che adesso stiamo lavorando molto bene. Ci siamo sistemati su alcune cose, questo sì, devo ammetterlo ed è innegabile.