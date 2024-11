.com - Eccellenza \ Il Chiesanuova vola sempre più su: Monturano K.O. 2-0

Dopo un primo tempo trascorso in continuità con l’equilibrio visto nel ritorno della semifinale di Coppa di mercoledì, Tanoni sblocca il risultato nella ripresa. Poi, Pesaresi certifica per i treiesi il sorpasso in testa al K Sport Montecchio, fermato nel mentre a Matelica.Vallesina, 17 novembre 2024 – Non rallenta di un centimetro il: l’undicesima giornata ha dato ragione ai ragazzi di Mobili per la settima volta in campionato. Un successo per 1-0 sulCampiglione, battuto due volte al “Sandro Ultimi” nell’arco degli ultimi diciassette giorni vista la semifinale vincente di Coppa Italia dello scorso 30 ottobre, questa volta deciso da Tanoni e Pesaresi. Il terzo atto stagionale tra la formazione di Mobili e quella di Martinelli, dopo una vittoria ed un pari, pende per la seconda volta verso la sponda biancorossa.